В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя "Sputnik Армения" Геворкяна

Следственный комитет Армении отпустил блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщают "РИА Новости".

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

Напомним, 7 сентября в Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Речь идет о подозрении в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

До этого о "похищении" блогера в социальных сетях сообщал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Бадаляна схватили неизвестные люди в масках прямо у гостиницы в городе Горис Сюникской области. За сутки до этого активист участвовал в радиопрограмме Примакова, где несколько резко высказался с критикой в сторону правительства Армении.