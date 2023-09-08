"Нобель-Ойл" отказалась добровольно заплатить 25 миллионов за загрязнение реки нефтью

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич сообщила в своем telegram-канале, что компания "Нобель-Ойл" отказалась добровольно возмещать ущерб нанесенный реке Колве из-за загрязнения нефтепродуктами, передает корреспондент Накануне.RU.

Компанию обяжут возместить ущерб в судебном порядке. По информации Киселевич, речь идет о сумме в более чем 25 млн руб.

"Нарушитель заплатит. К сожалению, представители компании не приняли наше предложение о добровольном возмещении ущерба, значит будем добиваться взыскания в судебном порядке", - заявила она, отметив, что во время проверки после ЧП в июле были выявлены нарушения: компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по её ликвидации, план действий при ЧС также отсутствовал, как и технические документы на трубопровод.

Разлив нефтесодержащей жидкости в Коми произошел в начале июля. Часть попала в реку Колва. Это случилось на территории Усинского округа. Причиной стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

В округе был введен режим повышенной готовности. Также было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".