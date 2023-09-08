Путин подарил женскому монастырю икону "Богоматерь Федоровская"

В рамках поездки в Нижегородскую область президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства осмотрел территорию монастыря, побывал в Троицком и Благовещенском соборах, присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского. Также президент подарил обители икону "Богоматерь Федоровская", относящуюся к XVII–XVIII векам, в металлическом чеканном окладе.

По пути в Дивеево он остановил кортеж у монастыря и вышел к людям.