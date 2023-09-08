SHOT: депутат в Крыму устроил жесткое ДТП

Депутат Общественной палаты Республики Крым Олег Щербаков устроил жесткое ДТП, сообщает SHOT.

По данным канала, авария произошла сегодня, около полуночи в Симферополе.

Депутат потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. Пострадали три человека. Отец одной из пострадавших сейчас в реанимации с переломом ребер, разрывом селезенки и легких. Кроме этого у мужчины ушиб сердца, сейчас он без сознания и его состояние ухудшается.

Со ссылкой на очевидцев канал сообщает, что якобы от Щербакова исходил запах спиртного.