Движению по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса дал старт Владимир Путин

8 сентября официально открыто движение по участку новой скоростной автодороги М-12 «Восток», проходящему в том числе по Владимирской области. Он построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Губернатор Александр Авдеев, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, руководители проектных и строительных организаций.

«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более 300 километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил строителей М-12 за работу с опережением графика, отметив, что они справляются на «отлично» с масштабными задачами: «Благодаря вашему профессионализму в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения – имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти 1400 метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России».

Мост через Оку между Владимирской и Нижегородской областями – один из самых трудоёмких участков автодороги М-12 в нашем регионе. В строительстве были задействованы более тысячи человек и 100 единиц техники, работы шли круглосуточно.

Открытие трассы «Восток» до Арзамаса во Владимирской области позволит отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова, где наблюдаются крупные заторы, обеспечит скоростное движение между Владимиром и Муромом. На М-12 уже открыты 4 многофункциональные зоны (МФЗ) сервиса, в том числе две – в нашем регионе. Так, на 173 км магистрали под Лакинском появилась флагманская – первая в России – МФЗ с единым сервисным зданием площадью 1100 кв. м с развёрнутой инфраструктурой: фудкортом, душевыми, прачечными самообслуживания.

«Строительство и ввод в эксплуатацию участка трассы М-12 «Восток» уже влияет на экономику региона. Перспективы улучшения дорожной инфраструктуры позволили сформировать целый пул инвесторов, заинтересованных в развитии логистики, строительстве промышленных парков. Это даст нам более 10 тысяч рабочих мест. Важно, что значительная часть транзитного трафика перейдёт с перегруженной дороги М-7 «Волга» на М-12. Благодаря строительству трассы в прошлом году в области объём жилищного строительства вырос почти на 43 процента по сравнению с 2021 годом и впервые составил 1,2 млн квадратных метров жилья», – отметил Александр Авдеев.

Владимирская область – туристический регион. На магистрали «Восток» – пять съездов, которые связывают воедино наиболее интересные с точки зрения гостей города – Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром и Суздаль, 1000-летие которого будет отмечаться в 2024 году. Пользуясь случаем, Александр Авдеев пригласил Владимира Путина на празднование юбилея города-музея, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

«Магистраль «Восток» – самый масштабный дорожный объект года. Это уникальная по темпам строительства трасса – никогда ещё мы не строили в такие короткие сроки. Это стало возможным благодаря поддержке Президента страны, опережающему финансированию и, конечно, труду строителей. На М-12 собраны лучшие силы страны: заказчик «Автодор», проектировщики и подрядчики. Сегодня мы видим результат командной работы. Получилась дорога-красавица», – уверен Марат Хуснуллин.

Сделан ещё один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог. От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности, уверен Президент.

Трасса М-12 «Восток» на маршруте «Россия» сократит время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов, макроэкономический эффект от строительства превысит 2,4 трлн рублей. Автомагистраль пройдёт через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, с продолжением до Екатеринбурга и далее до Тюмени. Её протяжённость во Владимирской области – более 218 км. Движение по всем 811 км автодороги от Москвы до Казани запустят в декабре 2023 года.

На новой скоростной трассе установлена автоматическая безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» по транспондеру или государственному регистрационному номеру транспортного средства. Оплата по транспондеру происходит в момент проезда по участку, а по номеру автомобиля – возможна без штрафа в течение 5 дней с даты поездки.