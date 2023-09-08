Во Владимирской области открылась межрегиональная ярмарка-фестиваль организаций потребкооперации России

8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира торжественно открыли межрегиональную Ярмарку-фестиваль организаций потребительской кооперации. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов, глава города Владимира Дмитрий Наумов.

Ярмарка проходит в рамках Международного форума «Кооперация: время, традиции, люди», который стартовал в Нижнем Новгороде 1 сентября. Он объединил представителей предприятий и организаций потребительской кооперации из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

«Проведение таких форумов в разных регионах позволяет кооператорам наглядно показать широкой общественности и органам власти потенциал системы потребительской кооперации России. Вместе со страной кооператоры развивали и продолжают вносить существенный вклад в развитие заготовительной деятельности, производство и переработку продукции, торговли, общественного питания, сферы услуг и образовательной деятельности», – подчеркнул Дмитрий Зубов.

Импортозамещение, обретение технологического суверенитета, обеспечение продовольственной безопасности – задачи национальной важности. Потребкооперация играет большую роль в вовлечении селян в предпринимательскую деятельность через организацию заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции с личных подворий, что называется «от поля до прилавка». Кооператоры обеспечивают жителей отдалённых, труднодоступных населённых пунктов необходимыми продовольственными и промышленными товарами, а также делают доступным качественный экопродукт для горожан.

«Потребительская кооперация является важной частью экономики региона, многоотраслевой структурой. Одна из главных её задач – повышение качества жизни селян, участие в решении социальных вопросов. Объединения хозяйств позволяют обеспечить более выгодное снабжение, переработку, хранение и сбыт продукции. Такие примеры в области уже есть. У нас большие планы по развитию владимирской потребкооперации. Задача – «подтянуть» в эту систему малые фермерские хозяйства, а это самый быстро растущий сектор регионального АПК. Фермерская продукция очень востребована, нужно помочь в её доставке до потребителя. Это касается и изделий предприятий народных художественных промыслов. Будем помогать, опираясь на опыт Центросоюза», – отметил Александр Авдеев.

Оценить потенциал российской потребкооперации могут все желающие, посетив ярмарку-фестиваль. Свою продукцию представляют производители от Архангельска до Краснодара. Здесь можно найти и всемирно известные, признанные бренды и новые, интересные, многообещающие. Например, алтайский папоротник-орляк, варенье из шишки и облепихи, башкирский мёд, сушёные и солёные грибы из Сибири и Русского Севера, дальневосточный лимонник и маринованную морскую капусту, лекарственные травы и сборы, татарский чак-чак, иван-чай из Поволжья и Алтая, шартан из Чувашии, большой ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий, натуральные напитки и соки. Широко представлена продукция народных художественных промыслов из разных регионов. При этом в некоторых точках можно увидеть, как эти изделия рождаются на свет.

Отдельный шатёр представляет современное военное оборудование и товары, которые кооператоры поставляют в зону СВО: бронежилеты, форму для военнослужащих, каски, тактические перчатки и коврики, спальные мешки, маскировочные сети, ассортимент сухих пайков.

В рамках ярмарки, которая продолжит работу во Владимире до 9 сентября, проходят Гастрофестиваль и большая культурная программа от творческих коллективов.