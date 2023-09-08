Реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района близится к завершению

Заместитель Губернатора Сергей Волков и министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова проверили, как ведётся строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, проект предусматривает создание очистных сооружений производительностью 0,96 тыс. м3/сутки, прокладку 1034 м сетей канализации и 616,5 м сетей водоснабжения. Его стоимость – 194,2 млн рублей, в том числе 169 млн рублей из областного бюджета и 25,2 млн рублей из местного бюджета.

Реализация проекта обусловлена неудовлетворительным состоянием существующих очистных сооружений, введённых в эксплуатацию в 1976 году. Их износ составляет 100 процентов, в результате чего концентрация загрязняющих веществ в Чёрной Речке превышает предельно-допустимые значения. Новые сооружения обеспечат двухуровневую – механическую и биологическую – очистку сточных вод до показателей, соответствующих требованиям охраны окружающей среды.

Контракт на строительно-монтажные работы заключён с ООО «СетьСтройПроект». К настоящему времени очистные сооружения смонтированы, пожарные резервуары обвалованы, завершается монтаж оборудования в производственном здании. Производится присоединение инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, сети связи), устройство подъездных путей. Поставка теплового пункта запланирована на середину сентября. Строительная готовность объекта составляет 90 процентов.