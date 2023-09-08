МИД РФ: послу Армении сделано жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на серию недружественных шагов, принятых руководством Армении на фоне сомнений в официальных кругах и элите целесообразности союзнических связей в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В их числе в ведомстве назвали запуск процесса ратификации Римского статута МУС поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ, посол Армении в Москве Bагаршак Арутюнян был вызван в МИД России. Ему было сделано жесткое представление и передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом.

Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

"Одновременно в Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", - говорится в сообщении.