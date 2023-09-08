Полпред в ЦФО Игорь Щёголев акцентировал внимание регионов на законе Владимирской области «Об ответственном ведении бизнеса»

7 сентября первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига принял участие в заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа, которое провёл полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, к нему также присоединился министр экономического развития России Максим Решетников.

«Наш совет создавался, чтобы формировать сводную позицию важных для всех регионов вопросов и обсуждать их на федеральном уровне. В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошёл не так давно по вопросам промышленности, вошло большинство подготовленных советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединённым усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в производство», – заявил Игорь Щёголев.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что со второго квартала 2023 года в ЦФО идёт прирост инвестиций за счёт собственных средств компаний. Глава ведомства рассказал о принятии мер, направленных на рост объёма инвестиций в основной капитал и повышение туристического потенциала округа.

Александр Ремига рассказал о внедрении на территории Владимирской области закона «О развитии ответственного ведения бизнеса», который был разработан совместно с Ассоциацией ЦФО. Документ начал действовать с января 2023 года. Для обеспечения его исполнения принято 5 подзаконных актов.

«Как дотационный регион, мы сосредоточились, в первую очередь, на косвенных мерах поддержки – сокращении срока предоставления услуг, востребованных при осуществлении инвестиционной стадии. Это, например, предоставление земельных участков, выдача ГПЗУ и не только. Мы провели масштабную работу и с деловым сообществом, определяя наиболее востребованные услуги и проблемы, с которыми бизнес сталкивается при запуске новых производств, и с муниципальными образованиями, исполнительными органами Владимирской области, ресурсоснабжающими организациями, стараясь выработать наиболее результативные способы сокращения сроков», – отметил Александр Ремига.





Сокращение сроков коснулось более чем 60 процедур (услуг), из них 30 на региональном уровне, 27 – на муниципальном уровне, 9 – оказываемых ресурсоснабжающими организациями. В административные регламенты муниципальных образований, их уставы внесены соответствующие изменения. Исполнительные органы нашей области также привели свои акты в соответствие с требованиями закона об ответственном ведении бизнеса.

«К оценке в рамках ЭКГ-рейтинга было допущено более 660. Из них 57 компаний уже получили статус «ответственного инвестора». Мы видим заинтересованность бизнес-сообщества в этом инструменте, ожидаем, что ещё не менее 50 компаний улучшат свои позиции в нашем рейтинге», – отметил Александр Ремига.

Полпред Президента в ЦФО призвал руководителей регионов внимательно изучить этот закон. «Советую внимательно отнестись к нашему совместному опыту работы с Владимирской областью. Мы знаем, что ряд регионов хочет внедрить у себя Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», уверен Владимирская область поделится своими опытом и поможет с разработкой законодательной базы», – подчеркнул Игорь Щёголев.