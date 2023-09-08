Bild: ООН готова выполнить условия России для возобновления зерновой сделки

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направил главе российского МИДа Сергею Лаврову письмо с предложением выполнить требования РФ для возобновления зерновой сделки, пишет немецкое издание Bild.

Якобы, письмо было направлено еще в конце августа. В нем предлагается вывести из-под западных санкций Россельхозбанк. И в Еврокомиссии подтверждают, что готовы "найти конструктивное решение для создания "дочки" Россельхозбанка", которая бы не попадала под отключение от SWIFT, передает Forbes.

Также руководство ООН, якобы, готово договориться о страховании российских судов при движении по Черному морю. Еще одно российское требование – частичное возвращение российских активов, которые были заморожены ЕС. Наконец, предлагается разрешить российским судам снова заходить в европейские порты, но только если они перевозят продовольствие и удобрения.