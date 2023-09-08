Отец 16-летней Даны рассказал, как, по его мнению, убили его дочь

Отец 16-летней Даны, тело которой нашли в начале августа в Каменске-Уральском, рассказал как, по его мнению, убили его дочь. Мужчина считает, что убийцей является уже арестованный по этому делу велосипедист, который всю дорогу до дома следовал за девушкой.

Как рассказал уралец "4 каналу", велосипедист ехал за его дочерью, а после схватил и потащил в лес. Когда девушка начала кричать, он заткнул ей рот и нос, задушил, а после уложил в яму и забрал телефон. По данным отца, Дана пыталась сфотографировать нападавшего. У мужчины также появилось фото с места преступления.

Напомним, девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже Андрею Малахову.

Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.

Правоохранители же ранее сообщали, что на теле девушки не было следов насилия. Сейчас оно находится у экспертов, которым предстоит определить причину смерти.