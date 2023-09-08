Россиян больше не интересует тема смерти Евгения Пригожина

Тема смерти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина больше не волнует россиян так, как в целом СВО, атаки беспилотников на российские регионы и диверсии внутри страны, показывает опрос фонда "Общественное мнение". Сейчас интерес к теме Пригожина высказывают 12% респондентов, неделей раньше таковых было 29%.

27% россиян волнуют события и новости, связанные с положением дел на фронте.

Из других событий соотечественники выделяют стихийные бедствия: наводнения в Приморье, пожар в Геленджике (3%).