В Госдуму внесли законопроект об отсрочке маткапитала на 5 лет для приобретших гражданство РФ

Ряд депутатов Госдумы внесли законопроект об ужесточении правил выплат маткапитала тем, кто приобрел гражданство РФ.

Законопроект предусматривает, что для лиц, которые ранее были иностранцами и приобрели гражданство РФ, право на маткапитал возникает не ранее, чем по истечении пяти лет с даты приобретения гражданства, и только в отношении ребенка, рожденного (усыновленного) после этого срока. Это будет способствовать установлению более глубокой связи вчерашнего мигранта с Россией, считают авторы инициативы.

Как поясняет соавтор законопроекта глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, мигранты фактически поставили на поток получение маткапитала на детей, не имевших на момент рождения российского гражданства. Они приезжают в Россию, потом привозят свою семью, а государство выплачивает им сотни тысяч рублей в виде маткапитала.