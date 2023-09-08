08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин открыл движение по трассе М-12 на участке Москва - Арзамас

Владимир Путин сегодня открыл движение на трассе М-12 "Восток" на участке Москва – Арзамас (Нижегородская область).

В прошлом году трасса была открыта до Владимира, к концу этого года должна дойти до Казани. А в итоговом варианте – до Екатеринбурга.

Общая протяженность участка от Москвы до Арзамаса (в том числе южный обход Арзамаса) составляет 415 километров, из них 308 километров – новые.

Пока М-12 соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Ожидается, что новый участок позволит сильно разгрузить сеть дорог в подмосковных городах, а также соединит Муром и Владимир.

После того, как дорога дойдет до Казани, время в пути между столицей России и столицей Татарстана сократится в два раза – с 12 до 6,5 часов.

Теги: м-12, трасса, арзамас, владимир путин


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