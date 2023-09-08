08 Сентября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Концепцию межвузовского кампуса обсудили в Тюмени представители ведущих вузов, общественники и бизнесмены

Концепцию межвузовского кампуса обсудили в Тюмени представители ведущих вузов, бизнес-сообщества и общественники региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Они обменялись результатами работы по определению содержания проекта в шести направлениях: наука и технологии; образование; предпринимательство; территориальное развитие; цифровизация; экономика и управление.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что часть детей учится, часть занимается научными исследованиями, часть на базе технопарка уже ведет какие-то опытные конструкторские разработки, внедряет те или иные идеи, доводя их почти до реального производства.

"Все эти процессы требуют осмысленного складывания вместе. Каждая рабочая группа свои результаты нарабатывает еженедельно", - отметил он.

"Мы решаем вопрос, как это будет управляться, какая идеология будет в кампусе, кто будет отвечать за те или иные блоки его деятельности, что максимально эффективно. Переработали, пересмотрели, перечитали, попробовали даже съездить в некоторые места, очень большой пласт материала. Понимаем, что у нас получится что-то особенное", отметила ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

В августе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. Проект создается в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Теги: межвузовский кампус, общественность, концепция


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