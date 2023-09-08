Гончаренко из "Урала" номинирован на звание лучшего тренера РПЛ в июле и августе

Российская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата страны в июле и августе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, при выборе кандидатов учитывалась статистика за шесть стартовых туров нового сезона. В итоге в список претендентов на звание лучшего тренера в июле и августе попали:

Владимир Ивич ("Краснодар"), 14 очков в 6 матчах;

Сергей Семак ("Зенит"), 13 очков в 6 матчах;

Виктор Гончаренко ("Урал"), 13 очков в 6 матчах;

Игорь Осинькин ("Крылья Советов"), 11 очков в 6 матчах;

Марцел Личка ("Динамо"), 11 очков в 6 матчах.

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики. Для итоговой победы в номинации претендент должен победить в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования экспертов РПЛ.

Напомним, что два игрока екатеринбургского "Урала" получили вызов в сборную России на сентябрьский сбор.