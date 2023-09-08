"Команда Югры" поддержала идущего на выборы главы Тюменской области Александра Моора

Югра готовится к Единому дню голосования. Среди предстоящих выборов – губернаторские, предстоит определить главу Тюменской области, в этом процессе участвуют и югорчане, и ямальцы. Власти округа провели серьезную работу по подготовке к голосованию. Подробнее – в материале Накануне.RU

В правительстве Югры состоялось заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке выборов в автономном округе, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. По состоянию на 7 сентября, проголосовали 1,1% от общего числа избирателей. Завершилось досрочное голосование проживающих в Югре жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на выборах в законодательные органы соответствующих субъектов. Две экстерриториальные участковые избирательные комиссии, на которые были возложены полномочия избиркомов четырех новых субъектов Российской Федерации, были образованы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

"Общественный контроль за соблюдением избирательных прав обеспечат корпус наблюдателей от Общественной палаты Югры и мониторинговой группы Уполномоченного по правам человека. С 9 сентября 2023 года начнет свою работу Центр Общественного наблюдения, размещенный в Арт-резиденции Ханты-Мансийска. Региональным общественным штабом по наблюдению за выборами в автономном округе подготовлено более 2 тыс. (2 234) общественных наблюдателей", - сообщила губернатор Наталья Комарова.

Политолог, основатель сервиса для оценки репутации Pravdaserm Борис Григорьев уверен, что на выборах губернатора соседней Тюменской области Югра покажет высокие результаты Александра Моора.

"Во-первых, он уже "прокачался" за предыдущий срок: у него – высокие узнаваемость и рейтинг, при этом низкий антирейтинг. Моор демонстрировал планомерное развитие области и Тюмени — сегодня это один из самых комфортных и успешных городов страны. Жители Югры об этом знают, часто посещают Тюмень для отдыха. Моор и его команда не были замечены в громких скандалах. Он открыт для людей, это импонирует, вызывает доверие. Плюс, с ним своим рейтингом поделилась губернатор Югры Наталья Комарова", - уверен Григорьев.

Григорьев уверен, что Моор вел качественную, активную избирательную кампанию. Одними из ключевых тем его кампании были семейные ценности, развитие, взаимовыручка.

"Также уверен, что это будет кампания с минимумом конфликтов и максимальной консолидацией избирателей вокруг кандидата от власти. Вообще консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России", - сказал Григорьев.

Политолог Павел Манченко в разговоре с Накануне.RU отметил, что выраженной организационной специфики нет.

"Думаю, что специфика связана с тем, что основные выборы, которые проходят в округе, - выборы губернатора Тюменской области, то есть должностного лица, полномочия которого ограничены в Югре и на Ямале и распространяются только на программу "Сотрудничество". Это вызывает меньший интерес избирателей и, следовательно, повлияет на то, что будет меньшая явка на голосовании", - сказал политолог.

Манченко уверен, что важным фактором при голосовании будет тот факт, что главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов поддержали Александра Моора.

"Без поддержки Комаровой и Артюхова нельзя было бы рассчитывать на высокую поддержку Моора жителями автономий", - сказал Манченко.

Он уточнил, что с точки зрения организации выборы мало чем отличаются от, например, аналогичного голосования 2021 г., когда выбирали депутатов Госдумы. Их проводят по федеральными и региональным законам.

По мнению экспертов, югорский штаб изначально выбрал верную стратегию, которая основывалась на поддержке Моора со стороны "Команды Югры". Ее лидером является губернатор Наталья Комарова. Общественный контроль за соблюдением избирательных прав обеспечат корпус наблюдателей от общественной палаты Югры и мониторинговой группы уполномоченного по правам человека. С 9 сентября в арт-резиденции окружного центра начнет работу центр общественного наблюдения.

На всех избирательных участках планируется применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода. На 257 избирательных участках планируется применение системы видеонаблюдения. На 178 будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющих производить подсчет бюллетеней в автоматическом режиме.

Напомним, 10 сентября югорчане примут участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, изберут 712 депутатов различного местного уровня, 41 главу городских и сельских поселений. На 733 участках автономного округа будут работать 7 тыс. 885 членов избирательной комиссии.