08 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минцифры Оренбургской области подписало кодекс этики в сфере ИИ

Министерство цифрового развития Оренбургской области присоединилось к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), став четвертым российским регионом.
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Кодекс этики в сфере ИИ – это единая система рекомендаций и правил для создания среды "доверенного развития" технологий ИИ в России. Его задачами являются снижение рисков неэтичного использования ИИ, нарушающего права и интересы человека, создание инструмент взаимодействия государства, разработчиков, научных организаций и общества по вопросам этики ИИ.

Ранее кодекс подписали минцифры Кузбасса, Новосибирской и Пензенской областей, а также администрация Нижнего Новгорода. Притом что к нему присоединились крупнейшие корпорации, включая "Сбер", VK, МТС, Яндекс, Mail.ru и другие.

Кодекс был принят в 2021 году. Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что России необходим юридически принятый полноценный Цифровой кодекс.

Теги: искусственный интеллект, кодекс этики


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