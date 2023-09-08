На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовал 1 миллион человек

В Москве на выборах мэра уже более 1 миллиона человек проголосовали дистанционно, передает РИА Новости. Выборы продлятся до воскресенья.

Неизвестно, сколько человек собиралось проголосовать на выборах главы города с помощью ДЭГ – дистанционного электронного голосования, поскольку столичная система не требует предварительно подавать заявку (такое требование есть у системы ЦИК, но в Москве ее не используют).

Между тем, днем стало известно, что некоторые избиратели испытывают проблемы с дистанционным голосованием – им не приходили СМС-коды подтверждения. Оператор системы пояснил, что это связано с кибератакой.