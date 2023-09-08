Арбитражный суд Пермского края взыскал в пользу государства 94,2% акций "Метафракс Кемикалс"

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о передаче в собственность Российской Федерации 94,2% акций "Метафракс Кемикалс", сообщает РБК.

Фактически этим решением были отменены итоги приватизации завода по производству метанола, контроль над которым в 1990-х годах получили компании Дмитрия Рыболовлева. Сейчас к предприятию он отношения не имеет. Суд также обязал АО "Регистратор Интрако" списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Согласно решению суда, государству перейдут 281 миллион 672 тысячи 929 акций из чужого незаконного владения АО "Метахолдинг", 802 тысячи 299 акций из чужого незаконного владения ООО "Метафракс Трейдинг".

По данным издания, юристы предприятия намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

"По итогам рассмотрения дела судом принято решение о передаче акций предприятия в собственность Российской Федерации. Юристы акционеров предприятия заявили о том, что не считают решение суда обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу. АО "Метафракс Кемикалс" строго придерживается необходимости исполнения решения суда и готово к сотрудничеству с уполномоченными государственными органами и региональными властями. На данный момент предприятие продолжает текущую производственно-хозяйственную деятельность: не допускает остановок производства и обеспечивает своевременные отгрузки продукции, исполняет обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками", — прокомментировали в пресс-службе "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" является одним из крупнейших производителей формалина и метанола в России.