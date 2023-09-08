Жилые дома Екатеринбурга готовы к отопительному сезону на 98%

Готовность объектов жилищного фонда Екатеринбурга к отопительному сезону составляет более 98%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, при этом объекты социальной сферы готовы к запуску тепла уже на все 100%. Рабочие подготовили более 3,5 тысяч километров тепловых сетей, провели гидравлические испытания трубопроводов, выявили слабые места и починили их.

К пуску тепла в столице Урала готовы все 112 теплоисточников, 479 центральных тепловых пунктов и 10 насосных станций. Также были заменены 54 километра тепловых сетей.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с понедельника, 11 сентября.