08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Урала сообщил о похищении матери ради выкупа в 2 миллиона

Житель Свердловской области, проживающий с 67-летней матерью под Екатеринбургом, сообщил о похищении родителя неизвестными. 7 сентября Евгений уехал на работу, но уже через несколько часов с ним связались похитители и потребовали выкуп в 2 млн рублей.

Как сообщает Baza, неизвестные записали видеообращение, на котором якобы мать мужчины просит сына выполнить все, что требуют похитители. Те же, сразу после отправки видео, перезвонили Евгению и заявили, что если он через пять часов не найдет 2 млн рублей, они убьют пенсионерку.

Однако уже после того, как мужчина сам перезвонил похитителям, те перестали брать телефон. Что сейчас с пожилой женщиной и где она находится - неизвестно.

Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых сообщил, что пока рано делать однозначные выводы о похищении свердловчанки. На данный момент ведется предварительное разбирательство.

"Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время", - добавил полковник Горелых.

Теги: мать, похищение, Екатеринбург, выкуп


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