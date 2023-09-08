Лавров: У России есть данные о попытке взрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток"

У России есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Кроме того, по словам министра, Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных судов РФ, охранявших энергетическую инфраструктуру.

В мае сообщалось, что средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 18280 "Иван Хурс" отбил атаку трех беспилотников в Черном море. Корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции. Предположительно, морские беспилотники запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.