Владимир Якушев: Гордость Тюменского района – его люди

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев принял участие в торжествах, посвящённых празднованию 100-летия Тюменского района, которые состоялись в посёлке Винзили

Поздравляя жителей, полпред подчеркнул, что это самый крупный район юга Тюменской области, один из лидеров социально-экономического развития. К вековому юбилею, по его мнению, район пришёл в полном расцвете сил: он демонстрирует успехи в аграрном и промышленном производстве, в привлечении инвесторов, достижения в образовании, культуре и спорте. Здесь сформирована комфортная среда для жизни. Созданы условия для привлечения туристов.

"Гордость Тюменского района – его люди. Рабочие и земледельцы, врачи и учителя, работники культуры и спорта, предприниматели, военнослужащие. Все вы вносите свою лепту в преображение района", – обратился к жителям района Владимир Якушев, адресовав особые слова благодарности бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой Тюменского района Светланой Ивановой полпред осмотрел выставку-презентацию района, а также вручил награды жителям.