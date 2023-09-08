Владимир Якушев: Гордость Тюменского района – его люди

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Тюменская область
Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев: Гордость Тюменского района – его люди

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев принял участие в торжествах, посвящённых празднованию 100-летия Тюменского района, которые состоялись в посёлке Винзили

Поздравляя жителей, полпред подчеркнул, что это самый крупный район юга Тюменской области, один из лидеров социально-экономического развития. К вековому юбилею, по его мнению, район пришёл в полном расцвете сил: он демонстрирует успехи в аграрном и промышленном производстве, в привлечении инвесторов, достижения в образовании, культуре и спорте. Здесь сформирована комфортная среда для жизни. Созданы условия для привлечения туристов.

"Гордость Тюменского района – его люди. Рабочие и земледельцы, врачи и учителя, работники культуры и спорта, предприниматели, военнослужащие. Все вы вносите свою лепту в преображение района", – обратился к жителям района Владимир Якушев, адресовав особые слова благодарности бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой Тюменского района Светланой Ивановой полпред осмотрел выставку-презентацию района, а также вручил награды жителям.

Теги: Владимир Якушев, Тюменский район


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети