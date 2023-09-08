В Сургуте ученик вечерней школы избил одноклассницу и подростка

В Сургуте 19-летний десятиклассник из вечерней школы №1 Саид избил 15-летнего подростка и свою несовершеннолетнюю одноклассницу за дружбу с этим мальчиком.

Родители написали заявление в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, организована процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину, который взял ситуацию на личный контроль.

Действиям юноши будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.