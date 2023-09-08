Каждый пятый трудоустроенный россиянин опасается потерять работу

У большинства трудоустроенных россиян (64%) получается получать удовольствие от своей работы в той или иной степени. 24% лишь иногда довольны, 11% никакого удовольствия не получают. Работают 66% опрошенных россиян, среди мужчин доля трудоустроенных достигает 74%, таковы данные опроса социологической группы Russian Field.

79% работающих респондентов не боятся потерять работу, 20% опасаются. При этом абсолютное большинство (92%) не видят угрозы потерять работу из-за искусственного интеллекта.

Респонденты разделились поровну по вопросу о предпочтительном формате работы: 43% хотели бы работать на себя, столько же – по найму в организации.

По данным российских властей, безработица в стране продолжает находиться на рекордно низком уровне в 3% от экономически активного населения.