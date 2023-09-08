08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ снова увеличит ключевую ставку уже в сентябре - Аксаков

Центральный банк России увеличит ключевую ставку на ближайшем совете директоров (15 сентября – прим. ред.), считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он считает, что ведомство Эльвиры Набиуллиной попробует таким образом снова повлиять на курс рубля, хотя очевидно, что за минувшие три недели увеличение ставки на 3,5% не дало особого эффекта – доллар снова торгуется в районе ста рублей.

"Всегда есть какие-то отметки, на которые ориентируются люди, общество. Был когда-то доллар 80 рублей, сейчас уже, к сожалению, привыкли к 100", - заявил Аксаков в эфире подкаста "Законный вопрос".

Теги: центральный банк, ключевая ставка, анатолий аксаков


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