На месте завода "Ювелиры Урала" появится жилая застройка

Территорию бывшего завода "Ювелиры Урала" собираются отдать под жилую высотную застройку. Проект планировки и межевания территории опубликован на сайте мэрии Екатеринбурга и сейчас проходит общественные обсуждения.

Речь идет об участке в границах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Осваивать его планирует компания "Ривьера-Инвест-Екб". Исходя из опубликованных документов, на месте завода появится четыре многоквартирника от девяти и более этажей. На площади в 58 тыс. кв.м. разместятся 3,6 тыс. жильцов. Проектом также предусмотрен подземный паркинг на 200 машиномест. Сдать объект в эксплуатацию планируется до 2035 года.

Общественные обсуждения продлятся до 29 сентября, оставить свои замечания или предложения екатеринбуржцам предлагают до 18 сентября.