08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Ускорение инфляции отмечают уже 56% россиян - опрос

Число россиян, заметивших в последний месяц ускорение инфляции, выросло до максимального за год значения – 56%. При этом тех, кто заметил снижение цен за последний месяц – 0%. Все меньше становится тех, кто не заметил никакого изменения цен, таковы данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

Инфляционные ожидания тоже растут, 34% россиян считают, что в ближайший месяц рост цен ускорится. Еще 43% полагают, что темпы прироста цен останутся на сегодняшнем уровне.

Больше всего тех, кто заметил в последний месяц рост цен на мясо и птицу – их 46%, это максимум за год. Еще один стабильно растущий в цене товар – бензин, и с этим согласны 37% респондентов (максимум за год, в сентябре 2022 года всего 17% граждан говорили о росте цен на топливо).

Также социологи замерили уровень тревожности в обществе. Если в конце августа он несколько вырос, то теперь снова снизился – тревожные люди есть в окружении 43% россиян, спокойные – в окружении 51%.

Теги: инфляция, россияне, бензин, цены


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