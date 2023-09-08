Ольга Ершова может стать полноценным руководителем пермского депобра

Исполняющая обязанности начальника департамента администрации Перми Ольга Ершова станет полноценным руководителем. Об этом сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на свои источники в правительстве края.

Скоро она избавится от приставки и.о. Когда именно - не уточняется.

Напомним, Анна Деменева, которая раньше возглавляла департамент, написала заявление об увольнении по собственному желанию и может возглавить пермскую гимназию № 11.

Отметим, что отставка может быть связана со скандалом, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал "Прикамские витязи" обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков "Разговоры о важном". Директор школы Елена Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта. В августе директор школы и несколько учителей покинули свои посты.