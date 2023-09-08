08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ольга Ершова может стать полноценным руководителем пермского депобра

Исполняющая обязанности начальника департамента администрации Перми Ольга Ершова станет полноценным руководителем. Об этом сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на свои источники в правительстве края.

Скоро она избавится от приставки и.о. Когда именно - не уточняется.

Напомним, Анна Деменева, которая раньше возглавляла департамент, написала заявление об увольнении по собственному желанию и может возглавить пермскую гимназию № 11.

Отметим, что отставка может быть связана со скандалом, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал "Прикамские витязи" обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков "Разговоры о важном". Директор школы Елена Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта. В августе директор школы и несколько учителей покинули свои посты.

Теги: Ольга Ершова, департамент образования, назначение


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Ранее 04.09.2023 14:10 Мск В Перми может уйти в отставку начальник департамента образования

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