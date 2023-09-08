На Урале нашли 16-летнюю Кристину, пропавшую по дороге в колледж

16-летнюю Кристину, пропавшую накануне на пути из села Покровское до Артемовского, нашли. Об этом Накануне.RU рассказали в дежурной части ОМВД России по Артемовскому району.

Напомним, 7 сентября девушка отправилась в колледж АКТП в соседний город, однако до места учебы так и не добралась. На поиски девушки отправились сотрудники полиции и волонтеры. Оказалось, переживания были излишни.

"Ее нашли у подруги в Покровском. С девушкой все в порядке", - пояснили в полиции.

Что именно послужило причиной ухода из дома, сотрудникам полиции еще предстоит выяснить.