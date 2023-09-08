08 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Роспотребнадзоре раскрыли, на что чаще всего жалуются свердловчане

За первое полугодие 2023 года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 5,7 тысяч обращений.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, это на 6,5% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Также в Роспотребнадзоре раскрыли, на что чаще всего жалуются свердловчане. Вопросы, которые наиболее часто ставили потребители в своих обращениях, касались дистанционной торговли: недоставка товаров или нарушение сроков доставки, односторонняя отмена заказа, обман со стороны неизвестных при заказе товаров в интернете, взимание платы за возврат товара ненадлежащего качества и многое другое.

Кроме этого, уральцы часто жаловались на нарушения в сфере предоставления финансовых, юридических услуг и бытового обслуживания, в том числе на работу недобросовестных сервисных центров.

Напомним, недавно Роспотребнадзор помог жителю Екатеринбурга отсудить деньги у компании Wildberries за бракованный ноутбук.

Теги: Роспотребнадзор, жалобы, обращения


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