Балицкий заявил о подбитии второго танка Challenger 2

Российские военные уничтожили второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, всего танков Challenger 2 - порядка семи штук. По двум "отработали" российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет", заявил Балицкий.

Врио губернатора добавил, что британские машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают": "В принципе, с первого же попадания полыхнул".

5 сентября военкор Александр Коц сообщил о том, что в зоне специальной военной операции, возле села Работино на Запорожском направлении, уничтожен первый Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

Издание "Военное обозрение" отметило, что таким образом ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось.

Великобритания подтвердила уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2. Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.