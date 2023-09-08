В Омской области фельдшеру деревенского ФАПа предложили ходить в туалет к соседям

В Омской области сотруднице деревенского фельдшерско-акушерского пункта власти предложили ходить в туалет к соседям, потому что в самом помещении ФАПа нет. Фельдшер после такого решила уволиться.

Местная активистка ранее пожаловалась в СМИ, что ФАП в деревне Березянка раньше обходился без туалета, поскольку прежний сотрудник жил по соседству и мог сходить в туалет к себе домой. Но новая работница пункта живет в другом поселке и за 10 километров по нужде ходить не может.

"Новая фельдшер в начале июня пришла. Сейчас она увольняется, но если условия станут нормальные, она вернется", - цитирует активистку издание "Подъем".

Региональный министр здравоохранения заявил, что фельдшеру предложили ходить в туалет к соседям. "С соседями многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета", - сказал Александр Мураховский. В Минздраве заявили, что подумают о переносе пункта в другое помещение, также пообещали на 2024 год включить деревню в программу по оснащению модульными ФАПами.