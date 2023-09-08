Забег на "Высоцкий" возобновляют после четырехлетнего перерыва

В Екатеринбурге спустя четыре года, возобновляется забег на небоскреб "Высоцкий". По словам организаторов, старт пройдет уже 9 сентября в 10.00.

Участникам предстоит преодолеть 1 тыс. 137 ступенек, 52 этажа и добежать до смотровой площадки. Последний рекорд принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска — Ивану Кузнецову. Он смог преодолеть дистанцию за 4 минуты 42 секунды.

Открытие пройдет в 09.00, первый старт — в 10.00. До финиша все должны прийти к 14.00.

Напомним, что последний раз забег на "Высоцкий" проводился в 2019 году.