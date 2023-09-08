Суд разрешил досматривать личные вещи перед проходом на работу

Краснокаменский городской суд Забайкальского края принял решение, что работодатель имеет право досматривать личные вещи сотрудников перед их проходом на работу. Он отклонил иск сотрудника к предприятию о компенсации морального вреда за это требование.

Представитель ответчика (предприятия) исковые требования не признал. Он отметил, что для охраны объекта установлен пропускной режим и в случае отказа досмотра проход запрещается.

Суд согласился с этим и постановил, что дисциплинарное взыскание в виде замечания применено к истцу законно и обоснованно, а его права не были нарушены работодателем, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.