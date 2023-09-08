Гладков привел детали второго за сутки обстрела Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области сообщил о втором за сутки обстреле Новой Таволжанки.

"При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Напомним, ранее во время первого обстрела повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. Среди людей пострадавших нет.