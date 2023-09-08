В фестивале "Время жить", организованном серебряными волонтерами пансионата имени Е.П. Глинки, приняли участие более 400 человек

Активисты пансионата имени Е.П. Глинки в Вязниках (Владимирская область) с апреля этого года участвуют в социальном проекте «Время жить». Он открыл для серебряных волонтёров возможность вовлечь в добровольчество других пожилых людей, наполнив их жизнь социально значимыми делами.





Жители соцучреждения в течение 6 месяцев проводили для своих ровесников творческие мастер-классы, смотрели вместе фильмы о добровольцах, рассказывали о личном опыте волонтёрства. Более 400 пенсионеров уже включились в этот проект, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Как некий итог реализации проекта в пансионате прошёл фестиваль с одноимённым названием «Время жить».

На праздник приехали пенсионеры со всего Вязниковского района. Для участников мероприятия провели мастер-классы по мстёрской вышивке, плетению из бумажной лозы, изготовлению объёмных открыток. А ещё там были ароматный чай с вареньем, оригинальные фотозоны и уголок для релакса.

На оздоровительной площадке все желающие могли позаниматься скандинавской ходьбой, потанцевать и даже научиться управлять электроскутером. Завершился фестиваль стратегической сессией, посвящённой эффективным социальным практикам активного долголетия.