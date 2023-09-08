В фестивале "Время жить", организованном серебряными волонтерами пансионата имени Е.П. Глинки, приняли участие более 400 человек

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

В фестивале "Время жить", организованном серебряными волонтерами пансионата имени Е.П. Глинки, приняли участие более 400 человек

Активисты пансионата имени Е.П. Глинки в Вязниках (Владимирская область) с апреля этого года участвуют в социальном проекте «Время жить». Он открыл для серебряных волонтёров возможность вовлечь в добровольчество других пожилых людей, наполнив их жизнь социально значимыми делами.

серебряные волонтеры(2023)|Фото: avo.ru

Жители соцучреждения в течение 6 месяцев проводили для своих ровесников творческие мастер-классы, смотрели вместе фильмы о добровольцах, рассказывали о личном опыте волонтёрства. Более 400 пенсионеров уже включились в этот проект, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. 

Как некий итог реализации проекта в пансионате прошёл фестиваль с одноимённым названием «Время жить».

серебряные волонтеры(2023)|Фото: avo.ru

На праздник приехали пенсионеры со всего Вязниковского района. Для участников мероприятия провели мастер-классы по мстёрской вышивке, плетению из бумажной лозы, изготовлению объёмных открыток. А ещё там были ароматный чай с вареньем, оригинальные фотозоны и уголок для релакса.

серебряные волонтеры(2023)|Фото: avo.ru

На оздоровительной площадке все желающие могли позаниматься скандинавской ходьбой, потанцевать и даже научиться управлять электроскутером. Завершился фестиваль стратегической сессией, посвящённой эффективным социальным практикам активного долголетия. 

Теги: пансионат, Серебряные волонтёры , фестиваль время жить


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети