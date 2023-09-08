Сергей Лавров прилетел на саммит G20 в Индию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели, где завтра открывается ежегодный саммит "Большой двадцатки". Обычно страны на этих саммитах представляют их лидеры, но Владимир Путин на этот раз на встречу не полетел, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сослался на сильную занятость президента делами СВО (впрочем, в графике Путина есть выступление на Восточном экономическом форуме, который во всех смыслах далек от военных дел).

Лавров уже второй раз представляет Россию на саммите G20 – в прошлом году на Бали Путина также не было.

Одной из тем нынешнего саммита будет обсуждение членства в группе Африканского союза. "Россия одной из первых поддержала данную заявку наших африканских партнеров. Принятие данного регионального объединения в члены "Группы двадцати" намечается на саммите в Нью-Дели, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров", - говорится в заявлении МИД России.

Также ожидается, что не обойдется без обсуждения российско-украинского конфликта, хотя Россия, кажется, предпочла бы его не обсуждать, о чем также говорится в заявлении: "Российская сторона последовательно отстаивает важность деполитизации переговорного процесса "двадцатки". Необходимо, чтобы она сосредоточилась на своих прямых обязанностях восстановления мировой экономики и устойчивого развития".