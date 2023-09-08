С незаконными объявлениями в Екатеринбурге будут бороться автодозвоном

Во всех районах Екатеринбурга внедрят программу автодозвона для борьбы с незаконной расклейкой объявлений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пробную версию автодозвона протестировали в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Программа дает возможность устанавливать количество звонков с заданным интервалом времени, а также их периодичность и длительность. Если абонент не отвечает или сеть занята, кратность звонков увеличивается. Телефон нарушителя становится недоступным, так как линия всегда будет занята.

Так, со 2 августа по 6 сентября на автодозвон был поставлен 171 телефонный номер, указанный в объявлениях, расклеенных в неположенных местах. Составлено 12 административных протоколов, в итоге 45 нарушителей добровольно удалили свои объявления.

Как добавили в мэрии, также в базу автодозвона загружают телефонные номера, размещенные на фасадах и балконах домов в виде растяжек и баннеров, носящих рекламный характер.