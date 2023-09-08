08 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Воронежской области выявили пять новых случаев заболевания сибирской язвой

Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. У двух пациентов диагноз находится в стадии уточнения, сообщает ТАСС.

Новый очаг инфекции выявлен в селе Лебединка Богучарского района. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

В Богучарском районе проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: на хуторе Красные Холмы Панинского района и в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. Из очага на хуторе Красные Холмы были госпитализированы два человека: мужчина с подтвержденным заражением сибирской язвой и его сестра, у которой заболевание не обнаружено.

В июле в Тыве отказались от лечения и сбежали из больницы четверо пациентов с сибирской язвой. Только один из госпитализированных остался, чтобы пройти курс лечения до конца. Напомним, вспышка случилась после того, как местные жители в одном из районов республики разделали лошадь и употребили ее мясо.

Теги: сибирская язва, воронежская область


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