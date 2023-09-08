08 Сентября 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Большинство голосующих на выборах в Херсонской области – граждане России

Хотя на текущих выборах на присоединенных территориях можно проголосовать не только по российскому паспорту, но и по украинскому, а также по другим документам, удостоверяющим личность, большинство из тех, кто приходит сегодня на участки – граждане России, заявили в избирательной комиссии Херсонской области

Во время брифинга с Центризбиркомом России глава регионального избиркома Марина Захарова не уточнила, сколько жителей региона имеют право проголосовать, также не известно, сколько людей имеют российский паспорт. Актуальных данных по этому поводу нет, самые свежие – за март месяц, тогда обладателями российского паспорта были 150 тыс. жителей Херсонской области. По данным на 2020 год, население Херсонской области (в составе Украины) составляло чуть более 1 млн человек. В текущих выборах не участвует административный центр области – город Херсон, который российские войска оставили в прошлом году.

Захарова отметила, что из-за близости линии фронта и прорыва Каховской ГЭС многие граждане были вынуждены уехать. С 1 по 4 сентября у них была возможность досрочно проголосовать на так называемых экстерриториальных участках, организованных в других регионах страны. Всего для жителей присоединенных территорий было организовано 329 участков.

"Еще до открытия участков у них выстроились очереди. Настроение праздничное. Явка высокая. На участках пропускной режим, каждый участок охраняется правоохранительными органами", - сообщила Захарова.

Она добавила: "Украинская пропаганда утверждает, что мы под дулом автоматов заставляем людей голосовать. На такое количество избирателей автоматчиков бы не хватило".

Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что системой "мобильный избиратель" в Херсонской области воспользовались более 2 тыс. человек.

Теги: херсонская область, выборы, россияне, гражданство, голосование


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