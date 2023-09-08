"Новые люди" предложили законодательно усилить роль родителей в управлении школой

Депутаты Алексей Нечаев и Анна Скрозникова ("Новые люди") внесли в Госдуму законопроект об усилении роли родительского сообщества в управлении школой.

Они отмечают, что возрос запрос родителей влиять на принимаемые руководством школы решения по организации образовательного процесса. Сейчас родители фактически не имеют никаких рычагов влияния, а в уставах школ, где родительские организации упоминаются, они лишены каких-либо реальных полномочий. По мнению Скрозниковой, в настоящее время родительский комитет в лучшем случае организовывает школьные экскурсии, а полномочия родителей заканчиваются возможностью "поговорить о школьных проблемах в мессенджерах".

Депутаты предлагают предоставить право родителям школьников принимать решения на родительском собрании по таким вопросам, как примерное меню завтраков и обедов, отмена введения требований к одежде обучающихся, организация внеурочной деятельности, расторжение договоров с поставщиком услуги по организации питания для школьников, а также запрет увольнения учителей, которых, по мнению родителей, уволили несправедливо.

Понятие "родительское собрание" должно быть законодательно закреплено как управляющий орган. В него входят все родители учеников, а решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. Законопроект повысит уровень удовлетворенности школьным образованием как со стороны родителей, так и со стороны учащихся, считают авторы инициативы.

Ранее "Новые люди" выступали с подобной инициативой по поводу школьной формы. Ими даже был внесен законопроект о праве родителей могут блокировать ее введение.

Просемейные организации тоже периодически выражают недовольство положением родителей в школьном образовании их детей.