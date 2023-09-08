В Екатеринбурге у автобуса слетело колеса и угодило в самокатчика

Сегодня на улице 8 марта в Екатеринбурге произошло ДТП. У автобуса на маршруте №81 прямо на ходу слетело колесо и устремилось в сторону тротуара, где ехал самокатчик.

Информацию подтверждает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что пострадавшего уже отправили в больницу №24. Удар пришелся на ногу. Пасажиры автобуса не пострадали.

Других деталей в Госавтоинспекции пока не сообщали. Что произошло на самом деле, еще предстоит выяснить.