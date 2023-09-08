Гендиретор МХАТ Кехман возглавил дирекцию Санкт-Петербургского международного культурного форума

Худрук Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал главой дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Да, его назначили", - сказал ТАСС информированный источник в ответ на соответствующий вопрос.

Форум состоится в Санкт-Петербурге 16-18 ноября.

Напомним, Кехман получил пост директора МХАТ в 2021 г. после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой). Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.