Наталья Комарова назначила руководителей департаментов культуры и спорта

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила руководителей департаментов культуры и физической культуры и спорта автономного округа, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

Глава департамента культуры Маргарита Козлова заняла свой пост по итогам общественного отбора. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии.

До назначения на должность она руководила центром "Открытый регион".

На должность директора департамента физической культуры и спорта губернатор Югры назначила Софью Конух, которая с 2017 года и по настоящее время являлась заместителем директора — начальником управления государственной политики в области физической культуры и спорта.

К своим обязанностям они приступят с 11 сентября.