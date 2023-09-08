Правительство не поддержало предложение отменить штрафы с частных дорожных камер

Правительство РФ не поддержало законопроект о запрете использования частных камер дорожного наблюдения для выписывания автомобилистам штрафов.

Он был внесен 4 июля депутатами от ЛДПР. Они считают, что частные владельцы камер преследуют цель заработать, в связи с чем устанавливают их в самых "прибыльных" местах. В день их доходы в целом по стране достигают 8 млн рублей.

Однако в кабмине отметили, что данный вопрос относится к предмету регулирования не Кодекса об административных правонарушениях, в который предлагается внести изменения, а федерального закона о дорогах и дорожной деятельности, а сами дороги тоже могут быть частными. Поэтому предложение законодателей недостаточно обоснованно.