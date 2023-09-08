Квадракоптер врезался в здание Эрмитажа в Петербурге

В здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге врезался квадрокоптер. Об этом сообщил ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко.

Охрана обнаружила поврежденный дрон у Зимней канавки во время планового обхода территории, пишет издание "Фонтанка".

Летательный аппарат проверили на наличие опасных предметов. Дрон оказался обычным "гражданским квадрокоптером". Беспилотник забрала полиция.

Напомним, полеты беспилотников в Петербурге запрещены. В городе создан специальный отдел полиции по контролю за небом. Мобильные патрули должны задерживать операторов беспилотников. Также в отделе есть снайперские группы и специалисты по подавлению дронов.