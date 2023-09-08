Школы Екатеринбурга укомплектуют мебелью, получившей премию "100 лучших товаров России"

В губернаторском лицее Екатеринбурга, строительство которого ведет "Атомстройкомплекс", полным ходом идет меблировка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, почти все школы и садики будут укомплектованы мебелью, произведенной на Урале. Она отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, а некоторые проекты отмечены федеральными наградами.

Более шести лет "Атомстройкомплекс" сотрудничает с уральским производителем мебели "Титан", с помощью которой укомплектованы несколько детских садов в различных районах Екатеринбурга, школа №80 на Уралмаше, Дворец водных видов спорта и культурный центр "Эрмитаж-Урал".

"Мы передаем образовательные объекты полностью укомплектованными – от сложнейшего оборудования до столов и стульев и стремимся создать комфортную и эффективную образовательную среду. Поэтому при выборе подрядчиков мы тщательно оцениваем качество продукции, поддерживаем местных производителей, отбираем самых лучших. Компанию "Титан" всегда отличали интересные решения и внимательное отношение к деталям, которые уже отметили на самом высоком уровне. Например, мебель для губернаторского лицея компании "Титан" в 2023 году отмечена престижной федеральной премией "100 лучших товаров России", - отметил Роман Бабушкин.

"Мебель для учебных учреждений – особая категория, для компании "Атомстройкомплекс" мы разрабатывали индивидуальный проект, в котором соединены современный дизайн, безопасность и бюджет. Это стулья и парты из специального пластика, регулируются по высоте под каждого ученика и легко передвигаются в зависимости от плана урока и вида занятий. Вся продукция сертифицирована и уже опробована в реальном классе, предусмотрены возможные сверхнагрузки и нештатные ситуации", - рассказал директор компании "Титан" Игорь Волков.

"Атомстройкомплекс" является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения. В портфолио застройщика более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области.