08 Сентября 2023
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Фото: Минобороны, Андрей Русов

Невероятное совпадение. Выяснилось, почему солдат из Невьянска год просидел без зарплаты

Солдату из Невьянска, не получавшему денежного довольствия почти год, наконец выплатят всю сумму долга. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, в чем заключалось недоразумение.

"Мобилизованный еще в далеком сентябре прошлого года житель Невьянска и поныне продолжающий защищать Родину на СВО ни разу не получал денежное довольствие. Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4-5 месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда", - писал ранее Иванов.

За разъяснениями пришлось вновь обращаться в военную прокуратуру ЦВО. Оказалось, что в этой воинской части находится абсолютный тезка уральца - с теми же именем, отчеством и редкой фамилией.

"Должностные лица воинской части видимо дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в "Алушту" данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало", - пояснил депутат.

Разобраться в путанице удалось, невьянца внесли в "Алушту" и начислили положенное довольствие. Уже в ближайшее время солдат получит все честно заработанные средства.

Теги: Невьянск, СВО, солдат, выплаты, зарплата, тезка


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